Arrivano delle novità forti ed importanti per quanto riguarda le famiglie italiane che sono sempre più in difficoltà. Vediamo le novità sia per quello che riguarda il bonus spesa che per quello che riguarda l’assegno unico concesso anche ai nonni. Come sappiamo i bonus spesa sono estremamente preziosi perché le famiglie italiane dopo la stangata delle bollette sono in estrema difficoltà.

Bonus spesa e assegno unico nonni

Le bollette ad ottobre sono aumentate del 60% e per le famiglie non solo pagarle è diventato difficile ma è diventato difficile anche fare la spesa al supermercato. Sono le associazioni dei consumatori a sottolineare come tante famiglie oggi siano in difficoltà economiche e come il bonus per la spesa siano assolutamente fondamentali per riuscire ad andare avanti. I bonus per la spesa sono un aiuto concreto per le famiglie e non bisogna assolutamente sottovalutare il fatto che oggi di tante famiglie letteralmente non riescono a fare la spesa al supermercato.

Come ottenere il bonus spesa da 450€

Vediamo come ottenere questo bonus per la spesa. Questo bonus può essere richiesto entro il 6 novembre 2022. Si tratta di un aiuto che eroga ben 450 euro, ma per averlo bisogna avere un ISEE entro i €20.000. si tratta di un bonus che va a coprire sia le spese delle bollette che quelle dell’affitto che anche quelle della spesa al supermercato. Ma questo bonus è un bonus locale che può essere chiesto soltanto da chi risiede a Parabiago, invece la questione dell’assegno unico per i nonni riguarda tutti gli italiani. Infatti come sappiamo dall’anno prossimo l’assegno unico universale subisce un doppio aumento. Infatti il governo Meloni ha assicurato un aumento del 50% sull’assegno unico universale proprio a partire dal 2023.

Aumenti Assegno Unico e normativa nonni

Ma sempre a partire dal 2023 cambiano anche le fasce ISEE dell’assegno unico universale. Se l’aumento del 50% è sicuramente una notizia positiva anche l’aumento delle fasce ISEE lo è. Perché con l’aumento delle fasce ISEE facilmente una famiglia può ritrovarsi in quella più ricca e ricevere di più. Ma l’assegno unico universale può essere richiesto anche dai nonni quando i nipoti siano orfani oppure quando si tratti di nonni affidatari dei minori. È importante sapere che dall’anno prossimo i medesimi aumenti riservati ai genitori sull’assegno unico saranno estesi anche ai nonni che abbiano diritto. Dunque anche ai nonni che abbiano diritto si applica adesso tutta la normativa che esiste ed esisterà per i genitori, incluse maggiorazioni e soglie ISEE.

