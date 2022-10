Bonus psicologico, ultime ore per presentarlo

C’è tempo fino alla mezzanotte di oggi, 24 ottobre per presentare la domanda per il Bonus psicologo, il contributo fino a 600 euro per sedute di psicoterapia. Secondo l’Inps, le graduatorie saranno formate entro il 7 dicembre. Sono già state inviate oltre 300mila domande, la maggior parte da giovani under 35 e donne.

Le graduatorie, 6 mesi per usufruirne

Come comunica Inps nel messaggio n. 3820 del 21 ottobre 2022 chiuso l’invio delle domande il 24 ottobre l’inps avvierà l’istruttoria per 30 giorni, durante la quale l’Istituto riesaminerà le domande con isee incompleto e difforme.

Le graduatorie saranno rese pubbliche entro il 7 dicembre. Da allora l’inps avviserà i beneficiari tramite e-mail o sms e questi avranno 180 giorni per usufruire del contributo assegnato (tramite un codice univoco). Le graduatorie saranno distinte per regione e provincia autonoma di residenza e sarà data precedenza agli Isee più bassi e all’ordine di presentazione delle domande.