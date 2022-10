Dopo numerose richieste di informazioni, da parte dei cittadini, sulla questione buon fitti 2021 della Regione Campania, il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha interrogato in merito l’Assessore Bruno Discepolo e le risposte sono arrivate.

“Dopo vari slittamenti, abbiamo inviato una lettera all’assessore Discepolo per chiedere immediate risposte. Che sono arrivate: ‘Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione in ordine al pagamento del contributo fitti annualità 2021, si precisa che sono predisposti dagli uffici regionali i decreti di liquidazione nei confronti delle n. 28.500 istanze ammesse a contributo, per un importo pari ad oltre 26 milioni di euro. I mandati di pagamento sono attualmente in esecuzione ai fini dell’accredito presso gli istituti bancari indicati dai beneficiari. L’intera procedura richiederà il tempo materiale di lavorazione che si stima non superiore a 15 giorni lavorativi.

“Si ricorda, infine, che i contributi saranno erogati contemporaneamente a tutti gli aventi diritto della graduatoria, senza differenze territoriali, in quanto questo nuovo modello procedimentale, adottato quest’anno per la prima volta dalla Regione Campania, sostituisce il precedente che prevedeva il trasferimento ai comuni di riferimento delle somme da liquidare, con tempi di esecuzione anche molto diversi da comune a comune e generalmente superiori ad un anno.’. “Vigileremo, allora che tutti i contributi siano erogati nei tempi indicati. Seguono aggiornamenti” – ha dichiarato il consigliere Borrelli.