E’ stato stanziato negli ultimi giorni dall’INPS. Chi può riceverlo? Come fare la richiesta? Ecco a voi tutte le informazioni sul bonus. Nonostante la pandemia sia ormai quasi un ricordo, le difficoltà economiche in cui imperversa il nostro paese, non accennano a diminuire. Infatti ci sono sempre più persone sul lastrico, in attesa di un contribuito economico da parte dello Stato.

Inoltre arrivare a fine mese è ormai un traguardo difficile da tagliare. Il caro bollette è negli ultimi mesi l’oggetto di discussione costante, soprattutto quando le famiglie italiane si riuniscono a tavola, per discutere di problematiche varie ed eventuali.

Le ultime proiezioni del resto non fanno ben sperare. La guerra tra Russia e Ucraina, ha aperto un vero e proprio Vaso di Pandora in Italia. Ora con l’inverno ormai alle porte, parecchie famiglie devono fare a meno dei riscaldamenti e ridurre al minimo il consumo di energia elettrica, per poter rientrare con le spese a fine mese.

Un problema che però ha strizzato l’occhio all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, schierandosi in prima linea, a favore di questa categoria di persone o famiglie. La soluzione sarebbe quella di aumentare il potere d’acquisto, cosi da poter elargire più fondi economici destinabili ai ceti in difficoltà.

A CHI E’ DESTINATO E COME FARE PER OTTNERLO

Secondo gli ultimi rumors, l’ultimo bonus è di circa 550€, viene erogato proprio dall’INPS.

Questa agevolazione è destinata ai lavoratori part-time e rientrava nel vecchio Decreto Aiuti, solo ora sappiamo a chi è rivolto e come eseguire la procedura per ottenerlo.

Per ottenere questo incentivo, bisogna fare domanda all’INPS entro il 30 novembre, che è appunto la data di scadenza. Entrare nel sito con i propri dati di Spid, Cie o Cns. Bisogna cliccare sulla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e infine “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.