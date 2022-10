Bonus per i genitori separati o divorziati al via: pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 il decreto attuativo che definisce regole e requisiti per fare domanda. Si tratta del contributo fino a 800 euro finanziato dal Fondo istituito con il decreto legge n. 41/2021 e i cui criteri di erogazione sono individuati dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022.

Il decreto attuativo del 23 agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale di mercoledì 26 ottobre, è uno degli ultimi passaggi necessari per dare il via alla fase di presentazione della domanda di accesso al bonus, riconosciuto ai genitori separati o divorziati e finalizzato a garantire il mantenimento dei figli minori.

Facciamo quindi il punto di requisiti, condizioni e regole per la presentazione delle domande.

Bonus genitori separati e divorziati, in GU il decreto attuativo: come richiedere gli 800 euro

Sono i genitori in stato di bisogno che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge o convivente i destinatari del bonus introdotto lo scorso anno e che solo ora si appresta ad entrare nelle tasche dei beneficiari.

Nello specifico, così come indicato dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, ad aver diritto al bonus sono i genitori separati o divorziati che devono provvedere al mantenimento dei figli conviventi minorenni o maggiorenni con handicap grave, e che non hanno ricevuto l’assegno a causa dell’inadempienza dell’ex partner e genitore del figlio.

fonte informazionefiscale.it