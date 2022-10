Le famiglie italiane in questo periodo sono davvero sempre alla ricerca di nuovi bonus. Infatti sono davvero tante le famiglie che sono finite in povertà o comunque un fortissima difficoltà economica. Quindi non stupisce che le famiglie abbiano bisogno di sostegni per andare avanti. Adesso arriva un bonus da €600 che è veramente ricchissimo ma attenzione perché si può chiedere soltanto fino al 3 novembre.

Un bonus nuovo da 600 euro: importante per le famiglie in difficoltà

Questo bonus che si può chiedere solo fino al 3 novembre è particolarmente importante perché attualmente i bonus per le famiglie in Italia sono veramente pochissimi.

Mentre altri Stati europei decisamente più sociali e più umani arrivano ad erogare degli aiuti per le famiglie in difficoltà che sono veramente ricchi e forti, purtroppo l’Italia per le famiglie ha soltanto due misure di assistenza. Una è proprio quel reddito di cittadinanza che Giorgia Meloni vuole cancellare e l’altra è l’assegno unico universale. Ma l’assegno unico universale eroga le cifre veramente bassissime e con questa dura inflazione sicuramente questo assegno non basta.

Come avere questo nuovo bonus: c’è bisogno

Quindi le famiglie hanno bisogno di aiuti più forti e le associazioni dei consumatori sostengono che la situazione può precipitare. Infatti sono troppe le famiglie in difficoltà e con le spese che aumentano sempre le tensioni sociali sono sempre più forti. Già ci sono state manifestazioni in tutta Italia, ma quando cominceranno i distacchi dei contatori la rabbia potrebbe diventare troppo forte. Mentre i cittadini chiedono sempre più rabbia il reddito di base universale arriva però questo bonus da 600€. In questo periodo i bonus più importanti li stanno erogando proprio i comuni e le regioni.

Tetto ISEE e come fare domanda per questo aiuto sociale

E infatti questo bonus non fa eccezione. E’ il comune di Urbino ad erogare un bonus di €600 per mettersi in regola con l’affitto della casa. Per poter richiedere i €600 per l’affitto di casa l’ISEE deve essere entro i 6.085,43€. Questo è dunque il tetto massimo per poter avere questo aiuto che poi sarà versato sul conto corrente. Quindi il beneficiario nella domanda deve mettere copia dell’isee, un documento d’identità ma anche il codice IBAN sul quale poi sarà versato questo bonus di 600€. Ovviamente dopo la domanda si stilerà una graduatoria e sarà proprio chi è più alto in graduatoria a poter beneficiare del bonus. Ma sono tanti i comuni che stanno erogando aiuti di questo genere vista l’emergenza sociale.

fonte ilovetrading.it