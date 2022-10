Tra i provvedimenti che il nuovo governo intende varare ci sarebbe anche un nuovo decreto Aiuti, il numero quattro. Un provvedimento per prorogare le misure sull’energia in scadenza e al quale stanno lavorando insieme l’attuale governo e la nuova maggioranza. Sarebbe un intervento da circa 10 miliardi di euro e che potrebbe essere approvato già nel primo Consiglio dei Ministri del nuovo governo.

Bonus 150 euro anche a dicembre?

Si va verso la proroga del bonus 150 euro anche per il mese di dicembre: dopo quello di luglio (200 euro), quello di novembre (150 euro) anche a dicembre dovrebbe essere una misura a sostegno del caro-prezzi. Non è ancora stata decisa l’asticella di reddito: per il primo bonus era 35mila euro, per il secondo 20mila.

Per la conferma, a dicembre, ci vorranno, secondo alcune stime, circa 3 miliardi di euro.

Il personale scolastico sarebbe interessato. La misura, infatti, riguarderebbe anche docenti e Ata con un reddito inferiore a 20mila (ipotesi più percorribile). In ballo anche i precari.

fonte orizzontescuola.it