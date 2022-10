Ultime news sul bonus 200 euro. Con soddisfazione apprendiamo che la vicenda della mancata corresponsione del bonus di 200 euro nel mese di luglio u.s. ad un folto gruppo di dipendenti “aventi diritto” sia alle battute finali. Infatti l’INPS, con nota 3805 del 20 ottobre 2022, riaprendo i termini, invita i datori di Lavoro ad elargire le somme ai lavoratori che non abbiano percepito la somma; basterà ai dipendenti produrre la dichiarazione sull’apposito link predisposto dagli Uffici Aziendali che come comunicato dall’ASP sarà attivo fino all’11/11/2022.

Il diritto alla percezione del bonus rimane in essere fino al 30 dicembre 2022 (nota INPS n°3805). La FP-CGIL che fin dal primo momento ha creduto nella positiva ricomposizione della vicenda e che sua sponte aveva investito oltre che l’ASP anche l’INPS dei fatti, con due distinti e successivi documenti a firma della Segreteria Sindacale, ringrazia tutti quanti gli intervenuti per riscontrare alle nostre giuste eccezioni e alle istanze rappresentateci dei dipendenti ricompresi nei criteri applicativi della Norma, per non negare loro un diritto.

fonte quotidianodiragusa.it