Bonus 150 euro, il modello di autodichiarazione per richiederlo

Come è noto per richiedere il bonus 150 euro occorre presentare un’autodichiarazione. Non devono presentarla però né i docenti e né gli ATA di ruolo. Per loro sarà accreditato in automatico con il cedolino NoiPA di novembre 2022. Il bonus una tantum è contenuto nel Dl aiuti ter che ha lasciato un corposo tesoretto anche al governo che si appresta a nascere. Tesoretto che potrebbe essere utilizzato da un nuovo decreto aiuti, il Dl aiuti quater. Stando alle indiscrezioni raccolte, il provvedimento potrebbe contenere un nuovo bonus di 150 euro da erogare però nel mese di dicembre 2022, assieme alle tredicesime.

Scarica il modello di autodichiarazione per richiedere il bonus 150 euro

Beneficeranno del bonus 150 euro circa 22milioni di italiani con reddito inferiore a 20 mila euro.

Ne beneficeranno anche gli incapienti e il modello di autodichiarazione riguarda molti di loro che ricordiamo dovranno farselo compilare dal datore di lavoro, che poi erogherà la somma in busta paga.

Come però sappiamo le categorie che usufruiranno degli aiuti per far fronte al caro vita sono molteplici, solo alcune saranno escluse, ma vediamole nel dettaglio.

A chi spetta il bonus 150 euro

le categorie interessate che usufruiranno del bonus 150 euro, così come previsto dal Decreto Aiuti Ter, al capitolo 2 “Disposizione urgenti in materia di politiche sociali“ sono le seguenti:

lavoratori dipendenti;

titolari di pensione, assegno sociale, pensioni di invalidità e trattamenti di accompagnamento alla pensione;

lavoratori autonomi;

lavoratori domestici;

lavoratori stagionali;

co.co.co.;

dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata;

lavoratori dello spettacolo;

percettori RdC;

percettori di Naspi e Dis-Coll a novembre 2022;

percettori di disoccupazione agricola;

autonomi senza partita Iva titolari di contratti d’opera nel 2021;

incaricati alle vendite a domicilio.

coloro che hanno beneficiato nel 2021 delle indennità per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Bonus 150 e lavoratori dipendenti

Anche i dipendenti, quindi compresi quelli della scuola, hanno diritto del bonus 150 euro a novembre, quali requisiti devono avere?

Il requisito necessario per i dipendenti è che non superino una retribuzione imponibile a novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. Hanno diritto al bonus anche i pensionati, vediamo i requisiti:

essere residenti in Italia

essere titolari di pensione o assegno sociale,

essere titolari di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,

essere titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20 mila euro per il 2021.

Chi deve presentare l’autocertificazione per avere il bonus 150 euro?

L’autodichiarazione dovrà essere presentata dai lavoratori dipendenti del privato, saranno loro a doverla presentare allo stesso datore di lavoro che provvederà poi ad inoltrarla all’INPS che a sua volta erogherà il bonus 150 euro.

E’ possibile scaricare il fac-simile dell’autocertificazione cliccando il link.

Autodichiarazione-bonus-150-euro

fonte informazionescuola.it