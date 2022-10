Bollette troppo care: dal Governo un nuovo Bonus da 600 euro per i cittadini

Come sappiamo c’è un bonus da 600€ che i datori di lavoro possono liberamente erogare ai dipendenti. Tuttavia essendo un bonus che le aziende possono scegliere di erogare o non erogare ben pochi dipendenti se lo sono visto riconoscere. Sicuramente per i dipendenti che si sono visti riconoscere il bonus da €600 in busta paga è stata una vera è propria gioia perché l’hanno potuto utilizzare contro le terribili bollette della luce e del gas.

Ricco bonus da 600 euro non più solo per i dipendenti privati

Ma adesso arriva un bonus da €600 che non c’entra niente con quello dei dipendenti e che tutte le famiglie con ISEE entro i 12.000€ potranno richiedere.

Quindi la soglia è la stessa dei bonus sociali sulla luce sul gas, ma questo bonus eroga proprio €600. Questi €600 possono essere utilizzati non soltanto per pagare le bollette di luce e gas e metano ma anche per pagare la terribile tassa sui rifiuti. Quindi sarà proprio chiedendo questo bonus da €600 che il comune di Lierna potrà erogare questo aiuto per pagare queste tasse e queste spese così pesanti. I €600 euro li avranno soltanto le famiglie con 5 o più membri mentre invece le famiglie da uno o due unità avranno soltanto €200.

Aiuti forti per le famiglie

Oggi questi aiuti erogati dagli enti locali si confermano come quelli più sociali e anche quelli più utili proprio perché invece i bonus messi in campo dallo stato sono diventati veramente bassi e poco utili. Ma la novità è proprio quella del governo Meloni che ha promesso in tutti i modi di risolvere la questione delle bollette con aiuti senza precedenti. Però ora l’unica cosa che si sa riguardo questi aiuti è l’aumento del 50% sull’assegno unico universale, ma più di questo però ora non è dato sapere e ovviamente le famiglie si chiedono cosa potrà succedere sul fronte delle bollette che ovviamente è quello più delicato.

Gli aiuti più forti arriveranno dal Governo Meloni ma c’è tensione

In sostanza la terribile situazione delle bollette dipenderà proprio dalle prossime scelte del governo Meloni. Se gli interventi non saranno abbastanza forti addirittura 9 milioni di famiglie finiranno in povertà energetica. E allora come fare? Si parla di aiuti sociali senza precedenti e le famiglie li attendono con ansia ma il bilancio dello Stato è disastrato e quindi se il Governo Meloni non troverà i fondi per aiuti sociali che diventano sempre più inevitabili come scongiurare la rabbia sociale? Sono questi i grandi temi che agitano la politica ma soprattutto agitano le famiglie chi si rendono conto che in Italia manca un vero stato sociale.

fonte ilovetrading.it