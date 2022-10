Gli interventi degli scorsi mesi sembrano aver portato dei risultati. A novembre il prezzo del gas si abbassa notevolmente grazie al buon andamento delle borse. Merito degli stoccaggi e di altri interventi. Finalmente sembra davvero che questa crisi non durerà in eterno.

Si cominciano a vedere le prime avvisaglie di ripresa. Dopo mesi di aumenti dei prezzi del gas, a novembre il valore dell’energia comincia a scendere, grazie a una serie di fattori che hanno permesso alle borse europee di prendere fiato e fiducia nel mercato.

Grazie al completamento dello stoccaggio di gas condotto negli scorsi mesi, il prezzo del gas sulla borsa italiana è sceso a 66 euro al megawattora. Sulla borsa ttf olandese, invece, il valore è più alto, ma non di meno sceso a 112 euro al megawattora. Sebbene siamo ancora lontani dai minimi degli scorsi anni, quando il gas veniva venduto a 20 euro al megawattora, è comunque un progresso rispetto ad agosto.

Diminuisce il prezzo del gas, siamo vicini alla fine della crisi

La diminuzione del prezzo del gas è indicativa di due cose: innanzi tutto dell’efficacia degli sforzi degli scorsi mesi del Governo italiano e delle istiuzioni europee per mitigare gli aumenti. In secondo luogo, del fatto che questo inverno potrebbe non risultare così tragico come ci si aspettava all’inizio della crisi. Sarà infatti grazie a questo calo del prezzo del gas, accompagnato alla politica di risparmio energetico già in programma in Italia, che riusciremo a superare i mesi invernali con il minor danno possibile.

Arera sta già provvedendo a valutare i nuovi prezzi dell’energia alla luce di queste novità. Sicuramente le bollette non torneranno ai livelli pre-crisi già nel mese di novembre, ma possiamo aspettarci almento una diminuzione del costo delle bollette tra il 15% e il 20%.

Sebbene queste possibili diminuzioni delle spese siano ancora soggette alla volatilità del mercato, ci sono comunque dei lati positivi. Se i prezzi del gas continueranno a rimanere stabili su queste cifre ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda tutte le altre spese in aumento. Per esempio ci sarà un miglioramento della situazione con l’inflazione, aumentata proprio a causa del prezzo del gas. Questo però dovrà essere visto in seguito. Ad ora non è facile fare previsioni di alcun tipo.

fonte ilovetrading.it