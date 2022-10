Nuovi bonus in arrivo per i cittadini italiani. Un nuovo sostegno economico per le famiglie, in un periodo storico delicato, caratterizzato dal rincaro delle bollette. Una svolta importantissima, che può rappresentare un aiuto valido per una grande fetta di popolazione. A chi è destinato il bonus, in cosa consiste e quando inviare le domande? In seguito tutti i dettagli sulla nuova agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

Nuovo Bonus in arrivo: di cosa si tratta, a chi spetta e come presentare la domanda

Prima la pandemia, poi il ritorno della guerra in Europa, infine l’inflazione, con l’aumento dei prezzi che ha colpito praticamente ogni categoria di spesa. A partire dai prodotti alimentari, che rappresentano un bene primario, di cui la popolazione non può fare a meno. Popolazione che, settimana dopo settimana, si mostra sempre più preoccupata dallo scenario, per niente rassicurante, che si è venuto a creare nel nostro Paese.

Per far fronte a questo momento di profonda crisi, il governo ha istituito diversi aiuti economici, tra cui quello di cui vi parliamo oggi. Una nuova agevolazione, prevista dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute nel 2022, è in arrivo con un obiettivo ben preciso: alimentare l’autoconsumo. Di cosa stiamo parlando? Del bonus che riguarda l’installazione di sistemi solari green. È in arrivo, infatti, un credito d’imposta che riguarda le installazioni di sistemi di accumulo dell’energia, collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad esempio pannelli fotovoltaici. Un bonus che si rivela perfetto in un’epoca dove sempre più famiglie sono alla ricerca di valide alternative ai classici sistemi di riscaldamento: un modo per dire addio alle bollette sempre più salate.

I pannelli

Come riporta Quifinanza, infatti, nei primi sei mesi del 2022 le richieste per l’installazione di pannelli fotovoltaici sono aumentate del triplo e la maggior parte di queste provengono dal Nord Italia. Un primo passo verso un cambiamento che, a lungo andare, potrebbe rappresentare una grande soluzione al rincaro delle bollette di gas e luce per gran parte della popolazione. Ma in cosa consiste il bonus, chi può averlo e quando è possibile inviare la domanda?

Il bonus, che sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2023, riguarda le persone fisiche che, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese, chiaramente documentate, per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Al momento, però, non è stata ancora resa nota la percentuale esatta del credito d’imposta prevista per i singoli beneficiari.

È possibile inviare la domanda dal 1 marzo al 30 marzo del 2023 , attraverso l’area riservata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate: è possibile procedere alla richiesta esclusivamente online.

fonte universomamma.it