Finisce in manette per droga durante i controlli che i carabinieri hanno effettuato nella serata di venerdì a Torre Annunziata. Ma non è il solo concludere la giornata con la detenzione. Un altro uomo è arrestato per precedenti di possesso illegale d’arma e altri reati. È il bilancio del largo raggio a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi dei Carabinieri della locale compagnia che, durante il servizio, hanno identificato 75 persone e controllato 40 veicoli, 10 le sanzioni al codice della strada. Arrestate 2 persone.

Il primo a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio Alfredo Pagano, 51enne di Boscotrecase già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno sorpreso in vico Luna e

lo hanno controllato. Perquisito, lo hanno trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e crack già pronte per la vendita. La perquisizione dell’auto del 51enne ha aumentato il sequestro per un totale di 13 grammi di droga. L’uomo, che era già sottoposto alla misura

dell’avviso orale, è adesso in attesa di giudizio.



Arrestato anche Antonio Venditto, 29enne di Torre Annunziata già noto alle forze

dell’ordine. L’uomo, su provvedimento della Corte di Appello di Napoli, è stato trasferito

in carcere dove dovrà scontare la pena di 4 anni e poco meno di 11 mesi di reclusione per

i reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina.