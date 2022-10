Gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Giacomo Leopardi a Volla dove hanno rinvenuto 612 panetti di hashish del peso complessivo di circa 59 chili. Oltre ai panetti di droga sono trovati: un cellulare, un taglierino, una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il 55enne di Volla è finito arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Pianura in via Comunale Vecchia, invece, i poliziotti hanno notato un uomo cedere un involucro al conducente di un’auto che, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia, lanciando a terra l’involucro ricevuto poco prima e si è dileguato. Gli agenti hanno bloccato il pusher e hanno recuperato l’involucro contenente circa 0,40 grammi di cocaina. Inoltre, hanno effettuato un controllo nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto altri 24 involucri con circa 12 grammi della stessa sostanza e 390 euro. Per questo, C.F., 57enne napoletano con precedenti di polizia, è finito arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.