Un autobus della linea AIR Campania è andato in fiamme questo pomeriggio. Per fortuna non si conta nessun ferito. Tanta paura tra le persone coinvolte. L’incendio è stato facilmente domato.

E’ successo sulla strada statale 7bis che collega la Domitiana con Avellino. Il mezzo proveniva da Baiano in direzione Avellino, quando all’improvviso si è divampato un incendio.

L’autista ha avuto la prontezza di riflessi, di uscire dall’abitacolo, poco prima che le fiamme avvolgessero interamente il veicolo.

Non si conoscono ancora le cause che hanno generato il focolare, secondo i primi rilevamenti non si esclude un guasto del mezzo. Fortunatamente al suo interno non vi erano nemmeno i passeggeri.

Subito dopo l’accaduto il tratto interessato è rimasto paralizzato per diverse ore. Sono intervenute sul posto le autorità dell’ANAS, per iniziare le operazioni di decongestione dell’arteria stradale.

Il traffico è rimasto in tilt per diverse ore, fino alla rimozione del veicolo bruciato e alla messa in sicurezza delle carreggiate. Solo un forte spavento, infine, per l’autista che non ha avuto bisogno di cure dopo la vicenda.

Le autorità competenti ora stanno avviando tutti i protocolli del case e le indagini sull’autobus per capire la natura dell’incendio.