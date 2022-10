Arrivano tanti aiuti sul fronte dell’automobile perché proprio gli automobilisti sono stati duramente stangati dall’inflazione. Tutte le famiglie italiane stanno avendo grandissime difficoltà ad andare avanti ma sono proprio gli automobilisti a patire in modo particolare l’inflazione. Infatti non solo la benzina costa sempre di più, ma anche i pezzi di ricambio diventano sempre più costosi e quindi proprio per chi ha un’automobile andare avanti è sempre più difficile.

Tanti aiuti sol fronte dell’auto

Ma dal governo arrivano tanti aiuti nuovi sul fronte dell’auto ed è importante beneficiarne. Un primo aiuto da parte dello stato è il bonus da €7.500 euro sull’acquisto dell’auto nuova, ma quello che sta facendo più discutere è sicuramente l’aiuto relativo al bollo che in tanti casi viene proprio cancellato. Sull’acquisto dell’automobile nuova si può avere un bonus fino a 7.500€. Infatti se si acquista un’auto elettrica ( o a basse emissioni) e si rottama una vecchia automobile inquinante il bonus sarà proprio di 7.500€. Ma un bonus molto importante è anche il cosiddetto bonus retrofit. Infatti il bonus retrofit consente di avere 3.500€ se si fa l’operazione denominata retrofit. Il retrofit consiste nel sostituire il vecchio motore diesel o benzina della propria automobile con un motore elettrico.

Bonus auto e aiuti sul bollo

Se si fa questa sostituzione si potrà avere uno sconto sul costo sostenuto che può arrivare proprio ai 3.500€. Quindi per gli automobilisti questa è una vera occasione da non perdere. Ma gli aiuti sicuramente più interessanti e più concreti sono proprio quelli del bollo auto. Infatti per alcuni cittadini il bollo auto viene cancellato mentre per altri si può avere lo sconto del 20%. Tutti i cittadini possono avere lo sconto del 20% sul pagamento del bollo dell’auto pagando con domiciliazione sul conto corrente. Quindi facendo questa semplicissima operazione si avrà automaticamente uno sconto di circa il 20%. L’entità dello sconto dipende dalla regione ma comunque è sempre applicabile. Tuttavia con la normativa attuale si può avere anche un esonero totale sul bollo dell’auto.

Esonero totale bollo

Infatti come sappiamo il bollo dell’auto è una delle tasse più odiate dagli italiani e decisamente gli italiani vorrebbero non pagarla più. Ma non pagare il bollo dell’auto è assolutamente possibile addirittura in tre casi diversi. Innanzitutto le auto elettriche sono esentate dal bollo dell’auto. Ma le auto elettriche non sono le uniche. Infatti anche le auto coperte dalla legge 104 e anche le auto d’epoca sono completamente esonerate dal pagamento del bollo dell’autobus ma oggi un consistente risparmio sul fronte dell’automobile arriva anche proprio da quei siti che consentono di paragonare tra loro le varie polizze assicurative per scegliere quella che costa di meno e il risparmio può essere davvero consistente.

fonte ilovetrading.it