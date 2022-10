Quattro persone, di cui tre minori, sono morte in un incidente stradale avvenuto in serata a Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l’auto sarebbe uscita di strada sulla statale via Emilia in località Villa Gaida. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino l’auto si sarebbe scontrata contro il muro di una casa. Le vittime sarebbero una madre con i tre figli.

🔴 #REGGIOEMILIA, INTERVENTO DEI #VIGILIDELFUOCO IN CORSO DA POCO DOPO LE 21 SULLA SS9 VIA EMILIA, ALTEZZA VILLA GAIDA, PER UN’AUTO USCITA DI STRADA: DECEDUTI 4 RAGAZZI, DI CUI TRE MINORI, UN QUINTO FERITO GRAVEMENTE [#30OTTOBRE 21:30]

Incidente stradale anche nella notte lungo la provinciale 513 R del comune di San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. Un 28enne reggiano, residente a Campegine, è rimasto gravemente ferito per i traumi riportati a seguito dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di San Polo d’Enza che hanno proceduto ai rilievi di legge, il 28enne di Campegine si trovava in sella al suo motociclo lungo la SP 513 R in direzione Canosso. Giunto all’altezza della ristorante Pagoda, avrebbe perso il controllo del motociclo fuoriuscendo dalla sede stradale.