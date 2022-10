Un’altra notte di sangue sulle strade. I carabinieri della stazione di Caivano sono intervenuti lungo la strada sannitica dove un’auto è finita contro il guardrail. Tre le persone a bordo. Alla guida un 24enne, trasportato in ospedale a Frattamaggiore non in pericolo di vita. Nulla da fare invece per il secondo passeggero, morto sul colpo per le gravi lesioni riportate: Nicola Rivetti, nato a Caserta il 13 aprile 1984. Grave anche il secondo passeggero, classe 1998, ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Ancora sangue, dunque, sulle strade del Napoletano che appena una settimana fa avevano pianto la morte della 22enne Virginia Giordano, deceduta sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani all’altezza di San Giuseppe Vesuviano. La giovane viaggiava sullo scooter del fidanzato rimasto ferito. Indagato un 40enne alla guida di un Suv.