Auto contro il guardrail, conducente incastrato nell’abitacolo

È rimasto incastrato nell’auto dopo un incidente stradale, salvato dai caschi rossi. Ora è ricoverato in ospedale. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta nel territorio del comune di Volturara Irpinia, in via Tortoricolo, per il sinistro che ha visto coinvolta una sola autovettura, che è finita contro i guard rail. L’uomo alla guida, un 67enne di Volturara Irpina è rimasto incastrato nell’abitacolo. Dopo essere stato estratto dai caschi rossi è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti. Di qui il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

Il salvataggio dei due dispersi sul Partenio

Paura nel tardo pomeriggio per un ragazzo e una ragazza napoletani. I due si sono persi nel corso di un’escursione nel territorio del comune di Sant’Angelo a Scala, lungo la fascia del Monte Partenio. I Carabinieri di Avellino hanno chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco del comando provinciale che hanno inviato sul posto squadre di terra. Chiesto anche l’intervento di un elicottero dei caschi rossi. Sono stati proprio gli operatori a bordo del velivolo a individuare i due ragazzi in una zona impervia. I due sono stati imbracati e fatti salire sull’elicottero con una corda d’acciaio tirata da un verricello. Oltre a un notevole spavento, per loro nessuna conseguenza.