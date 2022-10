Non solo aumento degli stipendi a novembre per effetto della decontribuzione al 2%, arretrati, detassazione welfare e bonus di 150 euro una tantum a coloro che soddisfano i relativi requisiti richiesti dalla legge: si prepara ad essere pagato anche il bonus di 550 euro per alcuni lavoratori come spiegato dall’Inps. Vediamo allora come aumentano gli stipendi e cosa prevede la nuova circolare ufficiale Inps u bonus 550 euro.

Come e quanto aumentano gli stipendi a novembre

Al via pagamento nuovo bonus di 550 euro ufficiale con circolare ufficiale Inps

Ancora a novembre gli stipendi dei lavoratori italiani aumentano per effetto di:

decontribuzione al 2%;

arretrati;

detassazione welfare.

Gli aumenti complessivi degli stipendi calcolati fino a fine anno sono compresi tra i circa 50 euro per chi prende stipendi più bassi intorno agli 800 euro e i 150 euro circa per stipendi più alti, di 2.600 euro, fino anche a 161 euro circa per chi prende stipendi massimi di 2.692 euro al mese. Nessun aumento è, invece, previsto per chi percepisce stipendi dai 2.700 euro.

Il calcolo della decontribuzione al 2% fino a dicembre riguarda anche le mensilità arretrate da luglio a settembre e ciò significa che, per esempio, chi prende uno stipendio di 1.200 euro al mese avrà un aumento complessivo di 72 euro fino a dicembre per la decontribuzione a cui aggiungere ulteriori 72 euro per i tre mesi di arretrati di luglio, agosto e settembre, per un totale di 144 euro in più solo per decontribuzioni e arretrati.

Chi prende uno stipendio di 1.400 euro avrà un aumento mensile totale fino a dicembre e compreso di arretrati di 168 euro di aumento in busta paga fino a fine anno. Per chi prende uno stipendio di 1.600 euro, l’aumento mensile fino a dicembre sarà di 32 euro per un totale, compresi gli arretrati di luglio, di 192 euro di aumenti fino a dicembre, mentre chi percepisce stipendi di 1.800 euro al mese avrà un aumento complessivo per la decontribuzione compresi gli arretrati di 216.

fonte businessonline.it