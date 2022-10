“Stiamo ricevendo decine di segnalazioni sul profondo stato di degrado in cui versano l’Asse Mediano e le rampe di ingresso e uscita in diversi punti del suo percorso, dovuto alla recrudescenza dell’ignobile fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti lungo quest’asse viario. Sono andato personalmente a verificarne alcuni tratti prendendo atto, con profonda desolazione, dell’incremento della vergognosa abitudine di lanciare rifiuti dai finestrini. Come testimoniano le enormi quantità di sacchetti, bottiglie e cartacce lungo i margini della carreggiata. Nel tratto tra Arzano e Frattamaggiore tonnellate di rifiuti speciali e ingombranti sono abbandonati lungo la carreggiata”.

“Si tratta non solo di rifiuti indifferenziati ma anche di materiali residui di lavorazioni edili, traslochi, produzioni abusive. L’enorme quantità lascia pensare, come riferito da chi ha segnalato la situazione, a un utilizzo sistematico di queste strade come vera e propria discarica dietro piccoli compensi. Stesso scenario nel tratto di strada che va da Casalnuovo ad Acerra”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto numerose segnalazioni fotografiche e ha effettuato un sopralluogo nei punti critici.

“Anche qui enormi cumuli di rifiuti di ogni genere fanno bella mostra di sé nell’indifferenza generale. Una situazione inaccettabile che richiede risposte immediate da parte delle istituzioni a partire dal potenziamento dei controlli sul territorio con una vera e propria task force a supporto delle esigue pattuglie di Polizia Municipale in dotazione ai comuni e, soprattutto, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e della videosorveglianza. Non bisogna dare tregua a chi avvelena il nostro territorio mettendo in serio pericolo la salute pubblica”.