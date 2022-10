È importante sottolineare la grandissima difficoltà economica nella quale versano oggi troppe famiglie italiane. Ma arrivano dei voucher spesa da €300 che possono essere veramente un sostegno in un momento del genere. Proprio ad ottobre arrivano le durissime stangate sulle bollette di luce e gas. Secondo gli esperti tante famiglie non riusciranno a pagare queste tremende bollente.

Un bonus importante per le famiglie

Ma se oggi si parla tanto delle bollette è anche fare la spesa al supermercato che sta diventando difficile per le famiglie.

Le famiglie italiane ormai preferiscono i discount ai supermercati tradizionali eppure anche andando al discount tante famiglie comunque non riescono a fare la normale spesa settimanale. Gli aiuti del governo per quanto riguarda la spesa al supermercato sono veramente scarsi e quindi questo nuovo voucher da €300 che si può spendere subito al supermercato rappresenta qualcosa da non lasciarsi sfuggire. Questi voucher potranno essere richiesti proprio dalla famiglia in base al numero di componenti del nucleo familiare. Per i single si avrà diritto a €150 di voucher per la spesa. Le coppie invece avranno diritto ad un voucher di 200 euro.

In base al numero dei componenti del nucleo famigliare

Le famiglie di tre persone avranno diritto a un voucher di €250. Per i nuclei familiari di quattro o più persone il voucher se l’è proprio €300. Soltanto un membro del nucleo familiare potrà presentare domanda per questo aiuto ma comunque sia l’ISEE deve essere entro i €10.000. Dunque le famiglie che hanno questi requisiti possono richiedere questo voucher per la spesa al comune di Valverde. Infatti oggi sono proprio i comuni e le regioni che stanno sostenendo le famiglie contro la stangata dei prezzi del supermercato. E’ sempre utile ricordare che i bonus non sono soltanto quelli del governo.

I bonus più interessanti

I bonus del governo sono sicuramente più famosi e più reclamizzati ma anche gli enti locali possono mettere in campo dei bonus che però purtroppo tante volte le famiglie non richiedono proprio perché non sono noti come quelli nazionali. Questo voucher di €300 al pari dei voucher che tanti altri comuni stanno erogando alle famiglie sono proprio aiuti preziosissimi in questi momenti di forti rincari. Infatti secondo gli esperti saranno anche le materie prime alimentari a seguire il brutto trend dei rincari energetici. Il fatto è che a causa di ciò si temono disordini sociali e dunque si attendono aiuti più forti per le famiglie nei prossimi mesi.

fonte ilovetrading.it