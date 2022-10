Arriva la norma sblocca-mutui prima casa per gli under 35. Il governo, secondo quanto si apprende, ha annunciato durante la riunione della commissione speciale della Camera l’intenzione di presentare un «maxi-emendamento» al dl aiuti ter contenente le ultime misure approvate dal governo Draghi, vale a dire il decreto per il taglio delle accise sui carburanti e la norma sblocca mutui prima casa per gli under 35. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per venerdì alle 14.

Dai mutui alle pensioni: il manifesto economico di Meloni

PENSIONI. Già con la prossima legge di bilancio il governo intende facilitare la flessibilità in uscita con meccanismi compatibili con la tenuta del sistema previdenziale partendo dal rinnovo delle misure in scadenza a fine anno. «La priorità per il futuro sarà un sistema pensionistico che garantisca anche le giovani generazioni e chi percepirà l’assegno solo in base al regime contributivo», spiega Meloni.

ASSEGNO UNICO PIÙ ALTO E MUTUI GIOVANI. Meloni ha ribadito il suo impegno per aumentare l’assegno unico e universale e aiutare le giovani coppie ad ottenere un mutuo per la prima casa. Il premier punta inoltre a incentivare l’occupazione femminile, premiando le aziende che offrono soluzioni efficaci per conciliare i tempi casa-lavoro e sostenendo i Comuni per garantire asili nido gratuiti e aperti fino a l’orario di chiusura di negozi e uffici.