Blitz anti-droga a Torre del Greco, dove i carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni. Durante le operazioni i militari hanno arrestato un 27enne: nella sua abitazione 4 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi mezzo chilo, alcuni rametti di marijuana in essiccazione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio ed è in attesa di giudizio.

Altro arresto nel Vesuviano

A Castellammare, è qui che i carabinieri hanno arrestato un 22enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Quando i militari gli hanno imposto l’alt, il giovane era in sella al suo scooter. Non ha esitato un attimo e ha lanciato via un bussolotto di plastica. I carabinieri lo hanno fermato il 22enne, e hanno recuperato l’involucro: all’interno 11 dosi di cocaina.