Un espediente usato da uomo sulla cinquantina. E’ stato arrestato nel casertano mentre gli stavano effettuando l’ennesimo pagamento. La procura sta intensificando le indagini sul caso.

Un’operazione messa in atto dal colpevole studiata nei minimi dettagli. A far insospettire le forze dell’ordine, sarebbero state una serie di transazioni sospette per conto di terze parti a suo favore. Utilizzando tra l’altro diverse carte di credito per farsi accreditare i rispettivi pagamenti dai suoi clienti.

I carabinieri dopo che hanno svolto una retata, al fine di garantire maggiore controllo sul territorio, si sono imbattuti in un uomo sospetto, per ora sappiamo che ha 51 anni ed è residente ad Aversa (Caserta).

L’uomo è stato fermato in strada, mentre era all’intero della sua autovettura. I militari del commando provinciale di Caserta e della compagnia di Aversa, lo hanno colto in flagranza di reato, trovandogli addosso subito 4,8 grammi di cocaina e oltre 800€ in contanti. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava lì perché aveva appuntamento con un suo cliente.

Dopo la cattura dell’uomo, i carabinieri si sono recati con un mandato di perquisizione a casa del malfattore. Rivenendo in loco altri grammi di sostanza stupefacente, materiale per il taglio, la raffinazione e il confezionamento del prodotto.

Oltre a questi aggeggi tecnici, le forze dell’ordine sul posto hanno rilevato anche 2180€ e diverse carte di credito, intestate ad altre persone o possibili compratori, inoltre sul posto c’era anche un pos, l’apparecchio che gli consentiva per ricevere i soldi dai suoi avventori.

In un’altra casa invece i militari hanno poi trovato, occultati all’interno di alcuni contatori dell’energia elettrica, altri 172 grammi di cocaina.

Motivo per il quale il pusher è stato arrestato e poi condotto in caserma, è in attesa di sapere a quanto ammonta la sua pena detentiva. Seguiranno ulteriori sviluppi sul caso.