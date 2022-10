Ancora un incendio nel tratto maledetto dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Sono all’ordine del giorno nello spazio di pochi chilometri tra Baiano e Avellino Ovest i roghi di veicoli. Un’auto in transito è andata a fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 al chilometro 40 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. A bordo del veicolo tre persone che sono riuscite in tempo ad uscire dell’abitacolo. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino che hanno domato le fiamme. Al termine delle operazioni l’area è stata messa in sicurezza. Per i tre passeggeri nessuna conseguenza, solo un comprensibile spavento. Pesanti i disagi per la circolazione verso Avellino.

Troppi veicoli in fiamme, in effetti su quel tratto autostradale, lasciano pensare a questo punto che non possa trattarsi solo di una mera coincidenza. Ma cosa potrà mai essere? Un mistero difficile da risolvere.