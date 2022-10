Gli agenti del Commissariato di Castellammare e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia dove hanno identificato 120 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, e controllato 62 veicoli. Inoltre, i poliziotti, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una farmacia di via Nocera per la segnalazione di una rapina ed hanno accertato che un uomo, poco prima, con volto travisato e con la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare l’incasso dal titolare.

Gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno rintracciato l’uomo in via Santo presso la sua abitazione identificandolo per A.A., 40enne napoletano già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e lo hanno arrestato per rapina aggravata.