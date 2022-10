Alto impatto nel Napoletano: identificate 78 persone, ispezionati 31 veicoli. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne di Cercola. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 8 dosi di cocaina, 4 di marijuana e 105 euro, somma ritenuta provento illecito. Denunciato per porto d’armi invece un 15enne di Massa di Somma, trovato in strada con un coltello di circa 18 centimetri e una dose di marijuana nelle tasche. E segnalati nove giovani alla Prefettura per uso personale di droghe. Controlli estesi anche alla circolazione stradale: durante il servizio notificate 12 sanzioni, gran delle quali per guida senza assicurazione.

Nel corso dei controlli, identificate 121 persone, di cui 48 con precedenti di polizia, controllati 68 veicoli e contestate 4 violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica. In più, gli operatori, nel transitare in piazza Principe Umberto, sono avvicinati da una persona che ha raccontato che, poco prima, un uomo l’aveva derubata del giubbotto; poco dopo, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo in via Bonito trovandolo in possesso della refurtiva, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale. L’uomo, un 56enne stabiese con precedenti di polizia, è denunciato per furto aggravato.