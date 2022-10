Il questore di Napoli su proposta della Polizia Municipale di Napoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di via Carrozzieri a Monteoliveto, nel centro storico. Nella serata del 9 luglio scorso, gli agenti della Polizia locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della “movida”, avevano sorpreso, all’uscita dell’esercizio, tre minori con due bottiglie di birra ed avevano accertato che la titolare dell’esercizio commerciale aveva venduto ai giovani le bevande alcoliche senza richiedere i documenti d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.

Gli agenti avevano quindi denunciato la titolare per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni con sanzione amministrativa per violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori di 18 anni. Già in precedenza, lo scorso 28 gennaio, il questore di NAPOLI aveva disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività.