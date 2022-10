Al Cis di Nola c’è un’azienda con 50 punti vendita che aiuta a pagare le bollette

Da oggi, i clienti che si recano in uno dei 50 punti vendita della rete commerciale “Mara Desideri” con la bolletta di utenza domestica, potranno ricevere uno sconto sui capi acquistati fino al totale dell’importo della bolletta presentata alla cassa. Mara Desideri ti aiuta a pagare la bolletta. È la nuova iniziativa dell’azienda campana che opera nel campo del fast fashion retail per venire incontro alle esigenze dei propri clienti alle prese con il caro bollette. Da oggi, i clienti che si recano in uno dei 50 punti vendita della rete commerciale “Mara Desideri” con la bolletta di utenza domestica, potranno ricevere uno sconto sui capi acquistati fino al totale dell’importo della bolletta presentata alla cassa.

L’imprenditore

“In questa situazione complessa per le famiglie italiane, legata alla crisi energetica e al caro bollette – ha spiegato Eduardo Capobianco di Mara Desideri – vogliamo dare un aiuto concreto ai nostri clienti ma anche un segnale importante, ovvero evitare che la crisi che attraversano le famiglie comporti una spirale negativa che può portare ad un drastico calo della spesa per consumi degli italiani. Ciò sarebbe un vero danno per l’economia del Paese e per questo la nostra azienda ha voluto intraprendere questa iniziativa, nell’attesa anche di interventi importanti da parte delle autorità politiche, sia nazionali che europee, finalizzati a fermare i rincari per offrire un aiuto concreto a famiglie ed imprese”

Mara Desideri è una azienda campana, nata nel 2012, con sede al CIS di Nola e guidata dalla famiglia Capobianco. Opera sul territorio italiano con circa 50 punti vendita dislocati sul territorio nazionale. Proprio grazie all’esperienza maturata nei vent’anni di attività, Mara Desideri si è imposta come un modello efficace di fast fashion retail offrendo un listino prodotti per il total look femminile. L’azienda campana può contare su una vasta gamma di prodotti e su un illuminato management che ha spinto il marchio sempre in prima linea nell’affrontare le sfide del moderno retail, offrendo un sistema vincente ai suoi affiliati in franchising.