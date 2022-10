Addio Virginia, è lei la vittima dell’incidente sulla Statale 268: aveva 22 anni

Si chiamava Virginia Giordano ed è di Sant’Egidio del Monte Albino. Purtroppo è lei la vittima dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Statale 268 nei pressi dello svincolo di San Giuseppe Vesuviano in direzione Angri. Secondo quanto si apprende la giovanissima è deceduta nello schianto tra lo scooter su cui viaggiava con il fidanzato ed un’automobile. Anche il ragazzo ha avuto terribili conseguenze ed è ricoverato in condizioni critiche. Ferite più lievi per l’automobilista, mentre la povera Virginia è morta sul colpo. Sgomento nella piccola comunità dell’Agro Sarnese. Il sindaco Antonio La Mura si è affidato ad un lungo post sui social: Sant’Egidio piange una sua giovane figlia, strappata tragicamente all’affetto dei suoi cari e di tutti noi in giovanissima età. La notizia della morte di Virginia Giordano ci lascia tutti sgomenti e increduli. Un dolore profondo, di fronte al quale è impossibile trovare le parole”.

“A nome mio, della mia famiglia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, sconvolta e attonita di fronte a tanto dolore, voglio esprimere le più sentite condoglianze a papà Domenico e mamma Anna, al fratello Nunzio e a tutti quanti piangono la morte prematura di Virginia.