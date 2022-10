Un esposto – inviato anche al Prefetto di Salerno, al Questore, al Noe, al Commissariato di Polizia di Sarno, alla Stazione dei Carabinieri di Sarno, al Comando dei Vigili Urbani di Sarno, all’Arpac e all’Ente Parco del Fiume Sarno – il sindaco Giuseppe Canfora denuncia che l’intera città è invasa da una emissione odorigena insopportabile, proveniente dalla zona industriale di Via Ingegno e dall’area di Foce, al punto da rendere difficile la respirazione, soprattutto nei cittadini più fragili, provocando bruciore alla gola e agli occhi.

Allarme inquinamento

Non è la prima volta che la città di Sarno è avvolta da questi odori nauseabondi tanto che il primo cittadino, in più occasioni, ha segnalato alla Procura ed alle Forze dell’Ordine, diversi episodi, adottando anche delle ordinanze sindacali nei confronti degli impianti situati nella zona industriale di Via Ingegno e nell’area di Foce. Nell’esposto, a firma anche della Giunta Comunale e dei Gruppi Consiliari della Maggioranza, il sindaco Canfora chiede agli organi competenti che siano effettuati gli “opportuni accertamenti per accertare eventuali responsabilità di natura penale”, riservandosi di adottare provvedimenti in base alle risultanze delle indagini già avviate.