L’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco (Napoli), guidata dal sindaco Gianluca Del Mastro, attiva uno sportello-lavoro che ”affiancherà” il centro per l’impiego che già insiste sul territorio per ”facilitare l’incontro tra domanda e offerta”. Il nuovo sportello, il ”Job Opportunity”, sarà aperto, nella sede dei servizi sociali in Corso Vittorio Emanuele, due giorni a settimana (lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18), e vedrà impiegati ”esperti” che offriranno gratuitamente servizi specialistici ai cittadini ed alle aziende del territorio ”nel campo delle politiche attive del lavoro, per l’orientamento e l’accompagnamento nella ricerca attiva di un impiego”.

Secondo l’assessore al Lavoro ed alle Politiche sociali, Salvatore Esposito, ex esponente del M5s che ha seguito l’amico Luigi Di Maio nel nuovo progetto politico, il nuovo sportello non ”è in contrapposizione con il centro per l’impiego, con il quale – sottolinea – ci sarà la massima collaborazione”.

“Il momento storico è delicato e difficile – spiega Esposito – e dobbiamo aiutare i giovani ad orientarsi nel mondo del lavoro. I destinatari del servizio, infatti, sono i giovani in cerca di primo impiego, i disoccupati, i percettori di ammortizzatori sociali e le donne in condizione di vulnerabilità. Il Job Opportunity – conclude – organizzerà anche seminari di orientamento al lavoro allo scopo di promuovere al meglio il profilo professionale dei cittadini in cerca di occupazione e “orienta day” dedicati in particolare agli studenti e ai giovani Neet”. Lo sportello è nato dalla collaborazione tra il Comune di Pomigliano d’Arco, le cooperative sociali Proodos, il Millepiedi e l’Agenzia per il Lavoro Mestieri Campania.