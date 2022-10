A Poggiomarino c’è lo Sport Day: il programma

Aiutare i giovani e meno giovani a comprendere la tipologia di sport adatto al proprio corpo. Accompagnarli durante l’orientamento sportivo per conoscere le realtà locali presenti sul territorio. Vivere una giornata dedicata allo Sport e soprattutto agli sport minori. Questi gli obiettivi dell’ Open Day Sport fortemente voluto dall’assessora al ramo Maria Carillo, che si terrà presso l’area mercatale Mimmo Bonagura durante tutta la giornata di domenica 9 Ottobre.

Per le 18.00 prevista la premiazione dei partecipanti. “Siamo alle seconda edizione di un appuntamento importante per tutti i cittadini, da assessora e donna di sport non posso dimenticare l’importanza sul piano fisico che psicologico di seguire ed appassionarsi ad uno sport. Domenica potremo conoscere tutte le realtà sportive presenti a Poggiomarino, realtà che conosco e che avranno sempre il sostegno dell’ amministrazione in nome dell’impegno e dei sacrifici quotidiani che sono chiamati a fare” spiega Maria Carillo, assessora allo Sport.

“È doveroso per noi ricordarci di tutti gli sport perchè offrono lezioni di vita ai nostri ragazzi. Ecco perchè la mia amministrazione darà sempre voce a realtà importanti come le associazioni o scuole sportive” afferma il primo cittadino Maurizio Falanga.