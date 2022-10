La più importante e prestigiosa manifestazione culinaria d’Italia. Maddaloni si aggiudica la 59esima tappa della VI edizione. Ci saranno tanti stand, tanti artisti ma soprattutto tanto cibo.

Patrocinata ed organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà a Maddaloni nel fine settimana in piazza Don Salvatore Angelo. L’evento enogastronomico inizierà proprio questo venerdì pomeriggio dalle ore 18:00, poi si susseguirà sabato e domenica dalle 12:00 con ingresso gratuito al pubblico.

Una rassegna culinaria che raccoglie in un’unica occasione i piatti più rappresentativi del nostro stivale e del panorama enogastronomico internazionale. Infatti ci saranno i migliori street food del mondo, la migliore birra artigianale di micro birrifici e i dolci più famosi e gettonati del mondo. Il tour non si ferma qui sono previste circa 150 tappe solo in Italia.

Tra i vari artisti che si esibiranno in tutto l’arco dell’evento troviamo: Luca Sape, Raffaele O’Pazz, Armando Cobucci Sparadais, I Bottari di Macerata Campania, la discoteca all’aperto di Radio Marte con Gigio Rosa e Gigi Soriani. Live musicali con Bagaria Band e Gabriele Esposito e tante altre sorprese.

Tra le pietanze più gettonate ci sono: La paella alla Valenciana, cucina peruviana, cucina argentina, arrosticini e pannocchie alla brace, carciofi alla giudia, arancini, cannoli, pasta di mandorla siciliana, hamburger gorumet, panini di mare con polpo e salmone.

Aggiunge inoltre Alfredo Orofino “Siamo felici del grande successo che i nostri chef stanno riscuotendo, la cucina e il cibo di strada fanno parte della nostra cultura. L’entusiasmo della gente, che è accorsa numerosa alle nostre tappe, ci ha riempito il cuore di gioia. Abbiamo accolto fino ad ora oltre due milioni di visitatori, arrivati per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro street food, all’insegna di tutti i cibi migliori di strada,” afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il “Re dello street food” e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada.