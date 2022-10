Pagare l’affitto per le coppie giovani sicuramente non è semplice. Con gli introiti sempre più bassi e precari e con l’inflazione sempre più forte, pagare l’affitto diventa difficile così come pagare il mutuo o pagare le fortissime bollette. Quindi per i giovani così come per chi è più adulto andare avanti sta diventando sempre più complesso. Tuttavia c’è un bonus molto utile proprio per i giovani in affitto.

Bonus che aiuta le giovani coppie

Innanzitutto questo bonus è focalizzato sui ragazzi tra i 20 e i 31 anni non ancora compiuti. Quindi si tratta di un bonus destinato effettivamente proprio ai giovani.

L’Agenzia delle entrate con la circolare del primo Aprile 2022 ha messo proprio a fuoco i requisiti per questo aiuto ai più giovani. Per beneficiare del bonus affitto destinato ai giovani bisogna avere un reddito entro i 15.493,71€. Oltre a questo requisito per quello che riguarda il reddito, serve anche aver stipulato un contratto d’affitto per un appartamento o anche per una stanza. Quindi questo bonus non è legato semplicemente agli affitti delle case ma può andare bene anche per gli affitti delle stanze e quindi è molto utile per esempio per gli studenti universitari.

I requisiti e come chiederlo

Un paletto importante però è che questa casa presa in affitto non può essere l’abitazione principale dei genitori di chi chiede il bonus. Questo bonus da € 2.000 euro è anche escluso per le case di lusso o per le case popolari. Grazie a questo bonus il 20% del canone di affitto potrà essere rimborsato dallo stato. Quindi il minimo che il bonus può erogare è di €991,60 euro ma il massimo è proprio di 2.000€. Quindi per chi sia entro questi limiti reddituali e per chi rispetti tutti i paletti richiesti dalla normativa si potrà avere una detrazione fino a 2.000 euro proprio per il contratto di affitto. Si tratta sicuramente di un aiuto molto molto forte e molto sociale e per i giovani richiederlo è sicuramente utile.

Aiuti più vantaggiosi per tutti

Ma la questione forte legata ai giovani e non solo i giovani è proprio quella dell’inflazione sempre più forte che purtroppo costringe tante famiglie a non riuscire a far fronte alle tante spese che aumentano sempre. Quindi proprio sul fronte degli aiuti alle giovani coppie sono attese con forza le novità del governo Meloni. Infatti proprio alle giovani coppie con i figli a carico il governo sta promettendo aiuti molto forti come l’aumento del 50% di AU.

