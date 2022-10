Prima i due malfattori gli avevano sottratto il borsello. Subito dopo è sopraggiunto un malore improvviso. Il cuore dell’anziano 82enne di Napoli non ha retto. Inutili i soccorsi giunti in un secondo momento sul posto.

L’accaduto è avvenuto nel primo pomeriggio a Napoli in zona Centro Direzionale. Quando l’uomo stazionava con la sua macchina precisamente in via Taddeo da Sessa poiché aveva bucato una gomma.

In preda al panico e alla difficoltà del momento, si sono avvicinate due persone attualmente ignote, pronte a prestargli soccorso. L’uomo di 82 anni ha accettato di buon cuore la loro collaborazione, nel momento in cui è avvenuto con successo la sostituzione della ruota. I due ladri si sono fiondati sul borsello dell’uomo sottraendolo, non sappiamo all’interno cosa contenesse e quanti soldi ci fossero.

Fatto sta che l’uomo si è rimesso alla guida per raggiungere sua moglie, probabilmente per informarla del furto subito qualche minuto prima e recarsi nella caserma più vicina per sporgere denuncia. Purtroppo non è arrivato mai a destinazione, si è accasciato con la testa sopra al manubrio.

Le persone che hanno assistito alla scena, hanno prontamente chiamato il 118, ma non appena sono arrivati i soccorsi, non hanno fatto altro che costatare il decesso dell’uomo.

Secondo la prima analisi, sarebbe stato folgorato da un infarto, mentre si dirigeva da sua moglie. I malviventi sono ancora in fuga, si attendono ulteriori aggiornamenti dalle forze dell’ordine, per aprire un processo penale nei confronti delle due persone, che hanno rubato il borsello all’anziano signore.