36 famiglie sono state messe in sicurezza nella notte. Uno stabile è stato completamente evacuato. Preoccupano le condizioni dei due pilastri.

Sono in corso le procedure per la messa in sicurezza.

L’edificio in questione si trova nel quartiere di Napoli dell’Arenella al numero civico 18 in via D’Orsi. Quando nella notte alcune famiglie hanno chiamato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per la sospetta caduta di porzioni di cornicioni dai balconi.

Il palazzo era già stato transennato in precedenza, proprio per garantire la sicurezza e la tutela del vicinato. Ad intervenire sul posto è giunto l’assessore comunale alla sicurezza urbana Antonio De Iesu, che coadiuvato dal sindaco Gaetano Manfredi, si sono attivati per una pronta ricollocazione delle 36 famiglie.

Molte delle quali hanno proteso di trovarsi in piena autonomia una sistemazione temporanea. Mentre una coppia e una studentessa, sono stati trasferiti in una struttura alberghiera sotto indicazione degli uffici comunali di competenza.

Il reparto tecnico e i vigli del fuoco giunti sul posto, hanno intensificato gli accertamenti. Secondo cui i due pilastri in questione hanno subito uno schiacciamento, i danni si sono poi propagati in tutto l’edificio, adesso è pericolante.

Una ditta infatti è stata già chiamata in nottata, per svolgere i lavori nel condominio interessato, dopo una prima verifica, hanno puntellato le parti potenzialmente pericolose o rischiose di creare ulteriori crolli strutturali nell’edificio.

Intanto, resta aperta al traffico via Orsi, con limitazione solo al transito dei mezzi pesanti