Via al Decreto, altri aiuti economici per le bollette e per i figli

La proroga fino a fine anno dello smart working per i fragili e le coppie con figli under 14. L’azzeramento dei rincari in bolletta per un numero sempre più ampio di famiglie a basso reddito. Rateizzazioni e crediti d’imposta contro il caro energia anche per piccole aziende e commercianti. Sono alcune delle misure attese in settimana, con il voto in Parlamento del decreto Aiuti bis da 17 miliardi e il varo in Consiglio dei ministri di un decreto Aiuti ter da più di 13 miliardi. Insieme fanno circa 30 miliardi, quanto una manovra.

Ma in piena campagna elettorale e con la necessità di garantire il numero legale a Camere sciolte, il passaggio di domani al Senato e giovedì a Montecitorio per sbloccare i due provvedimenti, non è affatto banale. I leader, sotto i riflettori dei comizi, continuano a chiedere a Mario Draghi di stanziare più risorse, ma preso atto che il premier non intende approvare uno scostamento di bilancio, assicurano che non ostacoleranno le sue misure, non se lo possono permettere davanti agli elettori. «Voteremo a favore, non siamo pazzi», assicura Giuseppe Conte. Anche se il M5s minaccia di portare in aula un emendamento sul Superbonus che potrebbe far saltare il banco.