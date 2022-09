Dovrebbe partire già a metà settembre la nuova campagna vaccinale per la quarta dose con i vaccini adattati contro le varianti del Covid. L’Ema – Agenzia europea del farmaco – ha dato l’ok ieri, 1 settembre ai nuovi vaccini bivalenti di Pfizer e Moderna adattati per la variante Omicron 1 per gli over 12. L’invio delle prime dosi da parte delle aziende ai Paesi membri è atteso entro 10 giorni. Ecco tutte le tappe della campagna vaccinale.

Campagna vaccinale contro le varianti, il calendario

In Italia si attende il via libera di Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ai vaccini approvati da Ema per il 5 settembre. Poi la campagna vaccinale ingranerà la marcia da metà settembre, le prime dosi dovrebbero essere riservate a over 60 e fragili (sarà una circolare ad indicare le categorie che hanno priorità).

La campagna vaccinale sarà gestita a livello centrale dall’Unità per il completamento campagna vaccinale a Palazzo Chigi guidata dal generale Tommaso Petroni, mentre a livello locale sarà organizzata dalle Regioni. In generale, è possibile che si punti meno sui grandi hub e più alle strutture di prossimità come le farmacie.