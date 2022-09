Birra gratis ai clienti che mostreranno una bolletta di luce o gas aumentata almeno del 50% rispetto a quella dello scorso anno. E’ la provocazione dei gestori di una paninoteca di Napoli che, pur riconoscendosi anche loro “vittime dei rincari”, hanno deciso di andare controcorrente rispetto ai ripetuti appelli lanciati dai ristoratori italiani. “Potremmo fare come gli altri – raccontano Nicola e Alfonso Ferraioli del pub ‘Targato Na’ – e pubblicare i rincari subiti in meno di un mese dall’apertura del nostro locale per le utenze e rincorrere la facile polemica mediatica. Invece no, sappiamo che il problema è comune tanto ai ristoratori quanto agli operai, ai professionisti, ai disoccupati, ai pensionati e alle casalinghe. Ed è per questo che abbiamo deciso di offrire il primo giro a chi porta le sue bollette di luce e gas maggiorate di oltre il 50% dall’anno scorso ad oggi”.

Chi sono

I Ferraioli, fratelli originari di Gragnano che nelle scorse settimane hanno aperto la loro paninoteca nel quartiere Vomero, spiegano di comprendere “la rabbia dei nostri colleghi, ma – puntualizzano – non è piangendosi addosso che risolveremo il problema. Non sarà facendo sfoggio di bollette e facendo a gara su chi ha subito il danno maggiore che usciremo da questa situazione. Quindi, piuttosto che cavalcare l’onda in cerca di facile visibilità abbiamo deciso di metterci anche dalla parte del nostro cliente che, stretto nella morsa dei rincari, decide comunque di accordarci la sua fiducia anche per una spesa marginale come un panino a casa o nel nostro locale di via II Malatesta”.

Per tutto il mese di settembre quindi “abbiamo pensato di offrire uno dei nostri calici di birra artigianale 0,25 al tavolo di chi, portando una bolletta di luce o gas dello scorso anno e la stessa dell’anno in corso, abbia pagato almeno il 50% in più”. “Non è un concorso – concludono Alfonso e Nicola – ma è solo un modo simpatico per berci su insieme, fare squadra e andare avanti”.