Ufficiale il Bonus Studenti, può valere fino a 6000 euro

Arriva un bonus per tutti gli studenti iscritti all’università dal valore di 6000 euro: bisogna affrettarsi perché scade il 28 settembre. Tra gli incentivi maggiormente apprezzati c’è sicuramente quello rivolto agli studenti iscritti all’università. Sappiamo bene quanto sono alte le tasse da pagare per laurearsi. Spesso ci sono sussidi destinati agli studenti, i quali anch’essi stanno cercando di gestire al meglio questa situazione di rincari. Gli iscritti all’università che si trovano fuori sede, hanno maggiori difficoltà ad andare avanti. Si accumulano infatti i costi delle tasse, dei libri, delle utenze, dell’affitto e si arranca parecchio ad arrivare a fine mese.

Essere studenti però ha le sue agevolazioni e spesso ci si può usufruire di sconti. Non dimentichiamo la possibilità di accedere a buoni Amazon. Tra i tanti bonus e incentivi messi a disposizione dello stato, anche a livello scolastico, arriva ora un bonus a favore degli universitari. L’importo è di circa 6000 euro: scopriamo chi può averlo e quali sono i requisiti da rispettare.

Bonus studenti: puoi ricevere fino a 6000 euro

Questa particolare agevolazione è un’iniziativa di alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia. Il contributo viene dato agli studenti iscritti alle università di Udine e Trieste per l’anno accademico 2022/2023.

Si tratta di un incentivo valido sia nel caso di corsi triennali che di magistrali, ma anche chi sta frequentando corsi di specializzazione e dottorati. A riceverlo saranno anche quelli iscritti ai conservatori di musica. Tra i beneficiari anche quelli iscritti all’Accademia delle Belle Arti a Udine, nello specifico: Architettura di interni e design. graphic design per l’impresa e pittura.

Per ottenere il bonus però non basta essere iscritti ma rientrare in determinati requisiti. Tra questi avere un reddito annuale basso, perché mira a risollevare dai disagi le famiglie meno abbienti. Verrà preso in considerazione quindi l’Isee ma anche l’ISPE ovvero l’indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente. L’Isee non dovrà superare i 24.355,11 euro mentre l’Ispee non dovrà superare i 52.902,43 totali.

Ovviamente però gli importi sono variabili e chi studia fuori sede potrà ottenere un importo maggiore in vista delle spese. La domanda può essere inoltrata al sito ARDIS ardisssol.dirittoallostudio.it e vi si potrà accedere tramite lo SPID o Carta d’identità elettronica. La scadenza però è a breve termine, è infatti prevista per il 28 Settembre 2022.

