Mattia Corvino, «un ragazzo napoletano di 26 anni affranto e preoccupato per ciò che è accaduto ad Elvira», come si definisce lui, ha indetto una raccolta fondi per aiutare la madre della ragazza. Elvira Zibra, 34 anni, era una ragazza napoletana che stava attraversando via Caracciolo sulle strisce pedonali, quando è finita investita da una moto che impennava ad altissima velocità. Ha perso la vita, nello stesso modo del fratello Mustafha, padre di due figli, morto investito da un’auto nel quartiere di Pianura.

«Questa storia terribile mi ha trafitto il cuore e mi ha portato ad agire istintivamente per cercare, nel mio piccolissimo, di dare una mano ad Alba, la mamma di Elvira e Mustafha» spiega Mattia nella raccolta GoFundMe da lui creata. La madre dei due ragazzi, la signora Alba, dovrà prendersi cura dei due bambini di Mustafha, senza poter contare più sul sostegno economico che le offriva Elvira. «Nel cercare soluzioni ho trovato questa piattaforma affidabile per altre raccolte organizzate, come quella per il Cotugno che è riuscita a raccogliere un milione di euro».