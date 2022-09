Turista del Nord stanca di aspettare al ristorante urla «terroni di mer..»

«L’altra sera una coppia a cena nel nostro ristorante si lamentava della troppa attesa per il cibo» inizia così la denuncia social della titolare di un ristorante di Sorrento. L’ha riportata il consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook. «La signora si alza dal tavolo arriva nel mezzo della sala si avvicina alla mia collega e urlando esclama: “Dovete salire un poco al Nord ad imparare il mestiere, terroni di merda”».

Il motivo per cui la titolare dice di aver voluto raccontare la scena è per «dare importanza a questo fazzoletto lasciato sul tavolo da un altro cliente. Viva l’educazione e il rispetto del lavoro altrui». Sul fazzoletto nella foto in allegato al post è scritto: «Complimenti per la calma ed il sangue freddo. “La rabbia è solo la punizione che diamo a noi stessi per gli errori altrui” cit…»