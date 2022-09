Tir si ribalta in autostrada: carico d’uva invade la carreggiata

Un mezzo pesante nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, si è ribaltato sull’A14 tra Vasto Nord e Val di Sangro. Il camion trasportava uva e dopo l’impatto quest’ultima ha invaso la carreggiata. E’ accaduto sulla corsia Nord, direzione Pescara al Km. 431.5. Sul posto i Vigili del fuoco di Vasto, il personale di Autostrade per l’Italia e la Polstrada di Vasto sud. Tratto Chiuso tra Vasto Nord e Val di Sangro per incidente Entrata consigliata verso Pescara: Val di Sangro. Uscita consigliata provenendo da Bari: Vasto sud. La riapertura è avvenuta intorno alle 20.0.

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Vasto nord e Val di Sangro verso Pescara, si è resa necessaria la chiusura del tratto per il ribaltamento di un camion all’altezza del km 431, con perdita di carico d’uva. Dopo l’uscita obbligatoria a Vasto nord, dove si registrano 3 km di coda, percorrere la Strada Statale 16 Adriatica in direzione Pescara e rientrare in autostrada a Val di Sangro. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Vasto sud. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.