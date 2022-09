E’ rimasta chiusa per quasi quattro ore nella notte l’autostrada A1 Milano – Napoli nel tratto casertano compreso tra gli svincoli di Capua e Caianello in direzione Roma, a causa di un incidente che ha coinvolto un autotreno che trasportava medicinali e cinque auto, tra cui anche una che trasportava una barca. Il tir, dopo aver urtato violentemente le auto, e’ poi finito contro il guard rail, riportando il danneggiamento dei serbatoi di gasolio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, che hanno estratto dalle lamiere i conducenti delle vetture, in particolare tre persone poi trasportate in ospedale; i pompieri hanno poi messo in sicurezza i serbatoi dell’autotreno.

Sul posto le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il tratto autostradale e’ rimasto chiuso dall’una alle cinque.