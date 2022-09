TESORI VESUVIANI. Il Capitello dell’Imperatore al Museo Archeologico di Nola

Sabato, 24 settembre 2022, è stato presentato il Capitello, detto dell’Imperatore, ritrovato in località Albertini in Piazzolla di Nola. La manifestazione, organizzata dall’ Associazione Spartacus di Ottaviano, è rientrata nell’iniziativa Settembre Arte e cultura Nola 2022. A presentare l’imponente Capitello, unico nel suo genere, è stato il presidente dell’associazione Spartacus e sono intervenuti il Dott. Giacomo Franzese, attuale Direttore del Museo Archeologico di Nola e la Dott. Caterina Cicirelli, ex. funzionario della Sovrintendenza di Pompei che, proprio grazie alla segnalazione di Gennaro Barbato e con l’intervento dei Carabinieri del Gruppo Tutela, recuperarono il Capitello in un deposito edile.

Il Direttore Franzese ha sottolineato le difficoltà ormai decennali che impediscono la Ricerca e l’approfondimento archeologico. Tali disagi derivano soprattutto dalla mancanza di sinergie tra gli Enti preposti. L’ Assessore alla Cultura del Comune di Nola, Vincenzo Matrone, alla richiesta di Gennaro Barbato di organizzare una Mostra sull’Imperatore Ottaviano Augusto e di creare le condizioni di saggi di scavo mirati nel parcheggio della scuola elementare Albertini, si è detto disponibile a tutto quello che l’Amministrazione può

fare visto che vogliono investire molto in Cultura. Buona l’affluenza dei visitatori: il pubblico si è alternato dalle h 17:00 alle h 18:30 e l’ultima visita al Museo è terminata alle h 20:30. L’ingresso al Museo è gratuito