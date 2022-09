Gas e bollette, le novità in arrivo. Da ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado -da 20 a 19- e tenuti accesi un’ora in meno al dì. E questo non varrà solo nelle case – per i riscaldamenti centralizzati – ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell’informativa sul piano di risparmio del gas che sta tenendo durante il Cdm in corso a Palazzo Chigi.

La stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stesso Cingolani firmerà nei prossimi giorni. Nel corso dell’informativa, rivelano le stesse fonti, il ministro non avrebbe fatto accenno a eventuali ricorsi allo smart working nel servizio pubblico né tantomeno a interventi sull’illuminazione delle vetrine dei negozi.

Si lavora per portare il nuovo decreto contro il caro bollette in Cdm la prossima settimana. È quanto si apprende da fonti ministeriali al termine della riunione del consiglio dei ministri odierno. Fonti di governo poi, escludono il ritorno alla Dad nell’ambito del piano di risparmi energetici. Lo si apprende al termine del Cdm in cui il ministro Cingolani ha fatto un’informativa sul piano di risparmi energetici.