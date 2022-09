Tempo di fare il pieno, forte calo dei carburanti

Rimbalzo per la quotazione internazionale del gasolio, sostanzialmente ferma la benzina. Prezzi dei carburanti alla pompa in forte calo. La benzina self service scende sotto 1,7 euro/litro, livello toccato l’ultima volta quasi un anno fa, nei primi giorni di ottobre del 2021, anche se il prezzo è condizionato dallo sconto sull’accisa tuttora in vigore, che impatta per 30,5 centesimi al litro. Al netto dello sconto fiscale, i prezzi sono ai minimi dal 7 marzo scorso. Gasolio a 1,8 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre quelli del gasolio. Per Tamoil ribasso di due cent/litro sulla benzina e di uno sul gasolio.

Queste infatti sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,694 euro/litro (-14 millesimi, compagnie 1,696, pompe bianche 1,689), diesel a 1,803 euro/litro (-16, compagnie 1,806, pompe bianche 1,797). Benzina servito a 1,838 euro/litro (-15, compagnie 1,881, pompe bianche 1,751), diesel a 1,945 euro/litro (-17, compagnie 1,989, pompe bianche 1,858). Gpl servito a 0,795 euro/litro (-1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,788), metano servito a 3,059 euro/kg (-9, compagnie 3,253, pompe bianche 2,902), Gnl 3,211 euro/kg (-22, compagnie 3,297 euro/kg, pompe bianche 3,147 euro/kg).

Questi dunque sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,801 euro/litro (servito 2,062), gasolio self service 1,896 euro/litro (servito 2,151), Gpl 0,898 euro/litro, metano 3,718 euro/kg, Gnl 3,447 euro/kg.