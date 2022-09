Mentre il “6” tarda oramai da circa un anno e mezzo, in due città italiane si festeggia comunque una vincita importante. Nel concorso n. 116 del SuperEnalotto di martedì 27 settembre, i fortunati hanno realizzato un “5” del valore di € 133.695,20 a testa. Accade a Trieste ed a Scafati. Stando a quanto riporta Agipronews le due vincite della serata sono state raggiunte a Trieste e nel comune di Scafati in provincia di Salerno. Si segnala anche un’altra vincita particolarmente importante. Sono stati infatti realizzati ben sette “4 stella” dell’importo di 43.956 euro ciascuno. Non ultimo va ricordato che l’ultimo “6” in ordine di tempo è stato raggiunto a Montappone in provincia di Fermo il 22 maggio 2021.

Qui erano stati vinti ben 156 milioni di euro. A distanza di oltre un anno questa soglia è stata ampiamente superata. Ad oggi infatti il montepremi ammonta a 279.6 milioni di euro. Un record mai stato raggiunto nella storia ultraventennale del SuperEnalotto.